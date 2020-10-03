В Орле начинающий ювелир попался на крупной краже золота

Молодой человек обокрал мастерскую, в которой учился и работал.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный по уголовному делу о крупной краже. Подробности сообщили в суде Железнодорожного района. Именно перед ним предстал житель Орла, не устоявший перед соблазном похитить золотые украшения.

Как пояснили в суде, в 2019 году данный гражданин работал в ювелирной мастерской, расположенной в Орле на улице Новосильской. Трудился он там по договору на профессиональное обучение. В течение двух месяцев «ученик ювелира» похищал из мастерской золотые украшения, а также лом золотых изделий и деньги. Причиненный владельцу мастерской ущерб был оценен более чем в 600 тысяч рублей.

Дело слушалось в общем порядке судебного разбирательства. В судебном заседании обвиняемый свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и наказал двумя с половиной годами лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2 года. В течение этого времени осужденному запрещено без разрешения органов надзора менять постоянное место жительства, регистрации и место работы.

Кроме того, с осужденного взыскано 20,4 тысячи рублей в счет возмещения процессуальных издержек, то есть на оплату услуг адвоката, и еще 72 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на проведенные судебные экспертизы.

«При назначении наказания суд учел смягчающие наказание обстоятельства, данные характеризующие личность подсудимого, обстоятельства совершения преступления, — пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда. — В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению».

ИА «Орелград»