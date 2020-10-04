Число случаев коронавируса на Орловщине достигло 8848

За сутки заразился еще 71 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 8848, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки заразился 71 житель региона.

Вместе с тем выздоровели всего 5 человек (общее количество выросло до 7169). Число летальных исходов не изменилось — 132.

«В РФ нарастающим итогом зарегистрирован 1 215 001 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано за весь период – 979 143. Умерло за весь период – 21 358», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»