Под Орлом в колонию отправили многодетного отца

Мужчина напрочь забыл о своем родительском долге.

Житель Ливенского района ближайшие полгода проведет в исправительной колонии общего режима. Такое наказание ему назначил суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Уголовное дело на ливенца завели судебные приставы. Как рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, мужчина забыл об исполнении своего родительского долга. Он является отцом трех несовершеннолетних детей. По решению суда, вынесенному ранее, отец обязан ежемесячно выплачивать алименты на их содержание.

Однако долгое время он это требование игнорировал и не перечислял детям ни копейки. Под уголовную статью он попал не сразу. Ему давали шанс все исправить. Сначала его просто предупредили о возможной ответственности. Поскольку это не помогло, а задолженность продолжала расти, его привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и наказали 30 часами обязательных работ.

Уголовное дело было возбуждено потому, что после отбытия административного наказания мужчина вновь отказался погашать долг. Кстати, после освобождения из колонии долг ему никто не простит, он по-прежнему должен будет выполнить свои обязательства. Времени обдумать это у него теперь достаточно.

ИА «Орелград»