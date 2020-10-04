Сбежавшего от надзора орловца поймали и изолировали

Вор-рецидивист больше года проведет за решеткой.

Как сообщает Орловский районный суд, в отношении местного жителя вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об уклонении от административного надзора. Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в Ливенской исправительной колонии строгого режима. При освобождении по ходатайству руководства колонии суд установил в отношении него административный надзор сроком на 8 лет.

Бывшего заключенного обязали в течение всего этого периода времени дважды в месяц являться в полицию для регистрации и покидать свой дом в период с 22.00 до 06.00 часов. Освободился мужчина весной 2019 года и тогда же был поставлен на административный надзор в ОМВД России по Орловскому району, где он проживает.

До октября бывший заключенный соблюдал ограничения. Однако затем его поведение изменилось. Он начал регулярно нарушать ограничения и неоднократно попадался на административных правонарушениях. В частности, его не раз наказывали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, мужчина съездил в Орел, где на территории Заводского района совершил кражу. Это было сочтено рецидивом, так как преступление было совершено в период административного надзора. В результате на нарушителя сначала завели дело о краже, а затем – об уклонении от административного надзора. Сам он давать показания отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации.

Суд признал его виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания приговорил его к 1 году и 2 месяцам лишения. Отбывать наказание он вновь будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»