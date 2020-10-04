Стало известно, каким будет уровень жизни в Орле через 3 года

Свой прогноз сделали чиновники областной администрации.

Раздел, посвященный уровню жизни в регионе, включен в прогноз социально-экономического развития Орловской области, подготовленный местным правительством. Из него следует, что этот уровень будет стабильно расти. Более того, по мнению областных чиновников, уже в 2020 году «в Орловской области наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения».

Например, номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения по итогам года составит 25 947 рублей, среднемесячной зарплаты – 30 490 рублей. В прогнозном периоде по мере восстановления роста экономики возобновится положительная динамика социальных индикаторов, утверждают орловские аналитики.

По их расчетам, номинальная среднемесячная зарплата в 2021 году составит 32 250 рублей, в 2022-м – 34 070 рублей, в 2023-м – 36 250 рублей. Реальная зарплата в целом за 2021-2023 годы увеличится на 6,1 процента относительно 2020 года. Фонд зарплаты в 2023 году по отношению к 2019 году возрастет на 15,2 процента и составит 84,9 миллиарда рублей.

«Росту реальных доходов населения, а также снижению уровня бедности населения будет способствовать индексация соцвыплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения, развитие форм предоставления соцпомощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности семей с детьми», — утверждается в правительственном прогнозе.

Также чиновники считают, что благодаря всему ими перечисленному доля населения Орловской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизится с 13,6 процента в 2020 году до 12,8 процента в 2023-м.

ИА «Орелград»