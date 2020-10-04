В Орловскую область вернулись «черные энергетики»

В регионе вновь появились «менеджеры», навязывающие замену счетчиков.

Компания «Орловский энгергосбыт», которая является одним из гарантирующих поставщиков электроэнергии в Орловской области, выступила с предупреждением, адресованным жителям региона. Из сообщения следует, что «в Орловской области продолжают орудовать компании, которые навязывают гражданам замену электросчетчиков».

Напомним, в России с 1 июля 2020 года изменился порядок замены и установки приборов учета. Теперь энергетики меняют счетчики за свой счет. Такую обязанность закон возложил на гарантирующих поставщиков и электросетевые организации. То есть гражданам не надо ни за что платить.

Несмотря на это, в Орловской области по домам вновь, как и несколько месяцев назад, начали ходить некие представители каких-то сомнительных ООО и ИП. Они якобы осматривают счетчики, заявляют хозяевам о том, что прибор надо срочно менять, иначе последуют санкции, и тут же любезно предлагают сделать это за определенную плату. Таким образом, они как минимум вводят людей, не знающих тонкости нового закона, в заблуждение.

«В адрес «Орловского энергосбыта» продолжают поступать обращения граждан, которых недобросовестные компании вынудили заменить электросчетчики, — рассказали в организации. — Действуют такие дельцы по стандартной схеме. Они ходят по домам и заявляют гражданам, что их приборы учета срочно необходимо менять. В качестве причин называют неисправности, выход за межповерочный интервал или некие изменения в законодательстве. Однако если жители все-таки соглашаются на замену, в акте выполненных работ представители этих фирм ставят отметку «заменен по желанию потребителя». Услуги таких компаний обходятся потребителям в 3-5 тысяч рублей».

Примечательно, что вышеупомянутая отметка в акте выполненных работ как бы перекладывают всю ответственность за замену счетчика на домовладельца и снимает ее с того, кто этот счетчик заменил и получил за это деньги. Чтобы не попасть в такую ситуацию, энергетики разработали памятку для жителей Орловской области. В ней приведены основные вопросы, которые могут возникнуть у домовладельца, и даны практические советы. Например, энергетики настоятельно рекомендуют гражданам ни в коем случае не соглашаться на замену счетчика.

«Не подпускать этих людей к прибору учета — они могут намеренно повредить контрольные пломбы, — говорится в памятке. — Рекомендуем обратиться в правоохранительные органы… Установка требуется в случае отсутствия прибора учета, замена — в случаях истечения межповерочного интервала или выхода электросчетчика из строя».

ИА «Орелград»