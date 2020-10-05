Эксперты записали Орловщину в регионы с преддефолтным состоянием

Госдолг Орловской области почти сравнялся с доходами бюджета.

Орловская область заняла третью строчку в рейтинге регионов, близких к банкротству. Эксперты аналитической службы «Реального времени» отнесли Орловщину к субъектам, которые находятся в преддефолтном состоянии.

По оценкам аналитиков издания, на первом месте по госдолгу в России сегодня стоит Татарстан. Здесь объем госдолга вырос с 30% до 40% к собственным доходам. На втором месте – Республика Модовия, где госдолг в 1,8 раза выше ее бюджета. В «преддефолтном состоянии» — Хакасия и Орловская область, пишет СМИ.

Издание напоминает, что в прошлом году власти Орловщины собирались взять кредит в 4,6 млрд рублей (под 8,2% годовых) «в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга». «Но в итоге объем банковских долгов остался неизменным (8,2 млрд рублей), а вот из федерального бюджета пришлось взять дополнительный заем под полпроцента на 2 млрд рублей», — пишет СМИ. И обращает внимание на то, что по итогам первого полугодия 2020 года Орловская область расположилась внизу рейтинга регионов по уровню долговой нагрузки, составленным РИА «Рейтинг». К 1 августа объем госдолга Орловщины составил 91% от региональных доходов. В 2019 году этот показатель был равен 89%.

Эксперты отмечают, что виной накопления долгов у регионов стал не только «коронакризис». В числе основных причин падения собственных доходов субъектов РФ называют обвал цен на нефть и необходимость софинансировать дорогостоящие нацпроекты.

ИА «Орелград»