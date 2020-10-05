Орловские учителя принимают поздравления

Торжественная церемония чествования лучших педагогов прошла сегодня в Орле.

Сегодня, 5 октября в День учителя в Орле поздравили лучших педагогов. Торжественная церемония прошла в малом зале областной администрации. Как рассказали в пресс-службе облсовета, учителей, достигших больших профессиональных высот, наградили почетными грамотами и премиями.

Так, нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» получили директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов и директор Дворца пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина Наталья Марушкина. Награду в торжественной обстановке получила и учитель английского языка школы № 23 Орла Анна Пикалина, которая стала «Учителем года». На мероприятии отметили и победителей различных профессиональных конкурсов.

Также сегодня орловских педагогов поздравил спикер заксобрания Леонид Музалевский.

— Профессия учителя всегда была одной из ответственных и трудных, ведь именно педагоги стоят у истоков становления личности, учат наших детей самостоятельно мыслить, принимать решения и двигаться по выбранному пути. Убежден, что в педагогике не бывает случайных людей – каждый из вас работает по призванию, становится наставником и главным примером для своих учеников, — сказал Музалевский. — В этот прекрасный осенний день примите пожелания любознательных учеников и отзывчивых родителей, взаимопонимания в коллективе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

В системе образования Орловской области сегодня трудятся более 14,7 тысяч педагогических работников, из которых более 7,5 тысяч – учителя.

ИА «Орелград»