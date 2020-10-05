У орловского учительства оказалось женское лицо

Лишь 12 процентов учителей в регионе составляют мужчины.

Орелстат выпустил релиз, приуроченный к празднованию Дня Учителя. Напомним, в нашей стране он отмечается 5 октября. Статистики сразу же напомнили о том, что это одна из важных и почитаемых профессий, а от мастерства и профессионализма педагога зависит будущий успех ученика, его кругозор и культура.

Сообщается, что в Орловской области, по данным Министерства просвещения РФ, в 2019-2020 учебном году в государственных образовательных организациях трудились 8,2 тысячи педагогических работников, в том числе 6,7 тысячи непосредственно человек. Подсчитано, что 88,5 процента из них имеют высшее профессиональное образование. Большая часть орловских учителей – это женщины. Их доля составляет 88 процентов. Также статистики подсчитали, что в негосударственных школах в Орловской области трудилось 114 учителей.

«В 2019 году средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных государственных и муниципальных организаций составила 26087 рублей, то есть была равна среднемесячному доходу от трудовой деятельности на Орловщине, — говорится в ведомственном релизе. — Номинальная оплата труда педагогических работников в сравнении с 2018 годом увеличилась на 8,4 процента, а реальная, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, возросла на 3,6 процента».

ИА «Орелград»