В Орле осудили убийцу врача

5.10.2020 | 14:01 Новости, Происшествия

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Погибший работал главврачом Малоархангельской  ЦРБ.

Суд в Орловской области вынес приговор участнику дорожного конфликта, от руки которого погиб главврач Малоархангельской ЦРБ.

Как уже писал «Орелград», Юрий Трубников умер в Орловской областной больнице в ноябре прошлого года. Причиной смерти стали травмы, которые он получил в ходе конфликта на трассе Орел-Тамбов. Силовики возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, соперником врача в дорожной ссоре стал некто Р.А. Черняев. С Трубниковым он знаком не был. Мужчина посчитал, что машина, на которой ехал главврач больницы, создала аварийную ситуацию на дороге. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Черняев ударил Трубникова по голове, от чего тот упал на асфальт. «Причиненные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоят в прямой причинной связи со смертью Трубникова», — отмечено в материалах суда.

Сообщается, что Черняев вину признал частично. Суд признал его виновным в смерти врача и приговорил к 7 годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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