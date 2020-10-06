На орловских чиновников завели дело за нерасторопность с аварийным жильем

Четвертый год в Нарышкино люди ждут сноса аварийного дома.

Четвертый год чиновники администрации Урицкого района не могут расселить дом, который признали аварийным. Люди, вынужденные жить в опасном строении, пожаловались в прокуратуру. На нерасторопных сотрудников местной администрации завели уголовное дело.

Посмотреть, как сегодня живут обитатели трехквартирного дома №25 по улице Чапаева в Нарышкино, приехал лично прокурор области Владислав Малкин. И привез с собой чиновников разного уровня, в том числе замгубернатора по инфраструктуре Игоря Тинькова.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что дом признан аварийным в 2015 году, срок сноса или реконструкции истек летом 2017-го. Но до сих пор местные чиновники не предприняли никаких шагов по расселению людей. Земельный участок и здание должны были изъять под госнужды, но этого не произошло. Как не заключены и договора на выкуп жилья с собственниками квартир.

По результатам прокурорской проверки на сотрудников поселковой администрации Нарышкино возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

— Кроме того, прокуратурой области совместно с органами власти региона будут проработаны вопросы принятия дополнительных мер по переселению граждан из аварийного жилого дома, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

ИА «Орелград»