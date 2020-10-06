Орловец получил устное замечание ценой в 40 тысяч рублей

В Ливнах нарушителя наказали «последним строгим предупреждением».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области помог нарушителю добиться освобождения от административной ответственности. Об этом сообщается на сайте бизнес-омбудсмена. За помощью к нему обратился ИП из Ливенского района, которому принадлежит магазин. Недавно торговую точку с проверкой посетил инспектор МЧС, который обнаружил нарушения требований пожарной безопасности.

Сообщается, что бизнесмену вменялся факт отсутствия размещения знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» в отведенном для курения месте. На него составили протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Для ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей.

«При рассмотрении материалов административного дела уполномоченный указал, что при вынесении решения необходимо учесть обстоятельства и характер совершенного правонарушения, а также тот факт, что предприниматель привлекается к ответственности за данное правонарушение впервые, — следует из сообщения на сайте бизнес-омбудсмена. — В его действиях отсутствуют негативные последствия причинения вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, а также отсутствует имущественный ущерб».

Ходатайство бизнес-омбудсмена было рассмотрено заместителем главного государственного инспектора города Ливны и Ливенского района по пожарному надзору. В результате было принято решение о прекращении производства по делу. Тем самым предприниматель был освобожден от административной ответственности в связи малозначительностью нарушения. Вместо потенциального штрафа ему было объявлено устное замечание.

ИА «Орелград»