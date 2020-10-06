Орловский футбол вернется после ограничений из-за COVID-19

Студенческая команда Орла возобновит участие в турнирах.

Мужская футбольная сборная ОГУ имени Тургенева готовится к возобновлению прерванного сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщили в опорном вузе. Орловские футболисты, как и их соперники, были вынуждены взять паузу из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Однако перерыв подходит к своему концу.

Сообщается, что первые после него игры пройдут с 13 по 15 октября в Ростове-на-Дону. Хозяином этого мини-турнира станет команда Южного федерального университета. Кроме того, соперниками ОрелГУ станут футболисты из Смоленска и Грозного.

«Напомним, что до приостановления чемпионата наша команда в шести матчах одержала пять побед и потерпела одно поражение, — отметили в Орловском госуниверситете имени Тургенева. — Сейчас мужская сборная занимает четвертую строчку премьер-группы НСФЛ».

Кроме того, орловские студенты примут участие и еще в одном турнире, но в команде, выступающей под другим названием. Речь идет о ФК «Орел», который заявлен для выступления в Первенстве союза футбольных федераций «Центр». Студенты ОГУ составляют костяк этой команды. До паузы они провели пять матчей, в турнирной таблице орловский коллектив пока занимает четвертое место.

ИА «Орелград»