Под Орлом иномарка не уступила дорогу мопеду

6.10.2020 | 10:36 Новости, Происшествия

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Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

В понедельник, 5 октября в Ливнах произошло ДТП: водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, «не заметил» мопед и сбил его.

Авария произошла около 15.30 на пересечении улиц Чкалова и Орловской. За рулем «Хедай Солярис» ехал 29-летний водитель. Двигаясь по второстепенной улице, он не уступил мопеду, который ехал по главной дороге.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что в результате столкновения водитель мопеда получил травмы, его отправили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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