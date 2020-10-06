Сотни орловских предпринимателей оказались на грани закрытия

Налоговые органы разослали «последние предупреждения» представителям бизнеса.

В Орловской области в ближайшее время сразу 293 индивидуальных предпринимателей могут лишиться своего статуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФНС России. Как уточнили в ведомстве, начиная с 1 сентября 2020 года, налоговыми органами региона было принято именно 293 решения о предстоящем исключении недействующих ИП из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Такое право налоговикам дали поправки в федеральное законодательство, вступившие в силу относительно недавно. Они позволяют признавать ИП фактически прекратившим свою деятельность при одновременном соблюдении нескольких обязательных условий. Прежде всего, должно истечь не менее 15 месяцев с даты окончания действия патента. Или ИП в течение тех же последних 15 месяцев не представлял в налоговый орган отчетность. Кроме того, предприниматель должен иметь недоимку и задолженность по налогам и сборам. В Орловской области на текущий момент всем условиям одновременно соответствуют упомянутые выше 293 ИП.

Впрочем, шанс на спасение у них еще есть. По закону налоговики обязаны опубликовать решение о предстоящем исключении предпринимателя из ЕГРИП в журнале «Вестник государственной регистрации» в течение трех дней с момента его принятия.

«Одновременно с этим решением размещаются сведения о порядке и сроках направления заявлений самим ИП, его кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего предпринимателя из реестра, — пояснили в УФНС. — Такие заявления должны быть мотивированными и подаются в налоговый орган в произвольной форме в течение 1 месяца со дня опубликования решения».

В ведомстве уточнили, что предприниматель исключается из ЕГРИП в том случае, если такие заявления не поступят в месячный срок с момента опубликования решения. Важно отметить, что исключенный из реестра предприниматель не сможет заново зарегистрироваться в таком статусе в течение трех лет.

ИА «Орелград»