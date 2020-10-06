В администрации Болхова ввели карантин из-за COVID-19

Соответствующее распоряжение издала и.о. главы города Ирина Казакова.

Власти райцентра Болхов официально известили горожан о введении ограничений, связанных с выявлением заболевания. Судя по распоряжению и.о. главы карантин введен непосредственно в администрации муниципального образования «Город Болхов».

Основанием для этого послужило постановление главного санитарного врача Орловской области Александра Румянцева об отстранении от работы ряда сотрудников местной мэрии и проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий. Причина – один из работников администрации подхватил коронавирус.

Ирина Казакова, в свою очередь, распорядилась временно отстранить от работы тех, кто находился в контакте с заболевшим гражданином. Впрочем, она же распорядилась обеспечить допуск этих сотрудников на работу при наличии медицинских справок. Кроме того, на рабочем месте заболевшего сотрудника администрации, а также в местах общего пользования администрации Болхова будет проведена дезинфекция.

ИА «Орелград»