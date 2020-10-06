В Орле пенсионерка упала в салоне маршрутки

ДТП произошло в районе «Гринна».

Вчера, 5 октября произошел инцидент в одной из орловских маршруток. Когда автобус с пассажирами проезжал в районе «Гринна», в салоне упала 62-летняя женщина.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария случилась около 18.00. За рулем пассажирского ГАЗа был 54-летний водитель. Что именно стало причиной падения пассажирки, не уточняется. Не исключено, что водитель резко затормозил, пропуская автомобиль, выезжающий с территории торгово-развлекательного комплекса.

Известно, что пассажирка маршрутки пострадала при падении, но от госпитализации она отказалась.

ИА «Орелград»