Орловцев призвали избавить себя от лишних расходов

Приставы посоветовали жителям региона своевременно погашать долги.

Управление ФССП России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что нарушение срока оплаты долга ведет как к штрафным санкциям, так и к административной и уголовной ответственности. В частности, опоздание с оплатой чревато для должников дополнительными финансовыми расходами, поскольку с них в этом случае взыщут исполнительский сбор.

Как пояснили в пресс-службе УФССП, речь идет о денежном взыскании. Исполнительский сбор составляет 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника — гражданина или ИП. Для организаций минимум установлен в размере 50 тысяч рублей.

«В связи с этим управление ФССП России по Орловской области рекомендует жителям региона погашать долги своевременно, чтобы избежать дополнительных расходов,- говорится в сообщении ведомства. — За 8 месяцев 2020 года судебными приставами Орловской области перечислено в федеральный бюджет более 63 миллионов рублей, что на 22,2 процента больше, чем за тот же период 2019 года».

Кстати, узнать о своих долгах и даже тут же погасить их можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте регионального управления ФССП.

ИА «Орелград»