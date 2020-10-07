Орловцев рекомендовали перевести на «удаленку»

По итогам заседания регионального оперштаба в Орловской области ужесточают контроль за санитарными требованиями.

Работодателям Орловской области рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такое решение принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также сообщается, что профильным ведомствам поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и соблюдением социальной дистанции.

Так, проверять, носят ли маски пассажиры общественного транспорта, будут не реже трех раз в неделю. Власти напоминают, что население обязано пользоваться индивидуальными средствами защиты также в такси, магазинах, на ярмарках, в поликлиниках и т.п. Более того, в общественных местах рекомендовано носить и одноразовые перчатки.

Оперштаб также поручил активнее проверять, как орловские управляющие компании выполняют обязанности по обработке подъездов жилых домов. Особенно там, где среди жильцов есть выявленные больные коронавирусом.

Напомним, как уже писал «Орелград», в области последние дни отмечается рост выявленных больных коронавирусом. С начала пандемии общее число зараженных превысило 9 000. К утру 6 октября выявили еще 94 заболевших орловцев. Кроме того, за сутки умерли два пациента, количество летальных исходов достигло 134. Выздоровел 61 человек (7240 всего).

Не исключено, что из-за роста числа заражений область снова «закроют»: оперштаб рассматривает возможность введения заградпостов на въездах в регион.

ИА «Орелград»