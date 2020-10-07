Орловские силовики заставили работодателя погасить долги

«Хлебная база №36» в очередной раз накопила задолженность по зарплате перед сотрудниками.

СКР в Орловской области проводит проверку о невыплате зарплаты работникам АО «Хлебная база № 36» в Орле. Процессуального решения по ее результатам пока нет, но работодатель уже поспешил рассчитаться с сотрудниками.

В пресс-службе ведомства рассказали, что долги по зарплате перед 13 работниками на сумму 1,4 млн рублей полностью погашены в ходе доследственной проверки.

— Необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации, продолжаются, — сказано в сообщении ведомства.

Это не первый случай долгов по зарплате на «Хлебной базе №36». Как уже писал «Орелград», с декабря 2018 года по июнь 2019 года руководство не выплачивало в полном объеме зарплату 62 сотрудникам. Сумма долга перед ними превысила 6,211 млн рублей. Тогда с людьми тоже рассчитались только после вмешательства СКР.

Напомним, в 2018 году выяснилось, что с «Орловской хлебной базы №36» похитили более 19 тысяч тонн зерна на сумму более 202 млн рублей. Кражу выявила «Объединенная зерновая компания» совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и УМВД по Орлу. В апреле 2019 года СКР связал кражу зерна с делом замглавы УМВД по Орловской области Федора Козина. К тому моменту он уже был задержан за получение взятки в особо крупном размере. По мнению СК, в феврале-ноябре 2018 года Козин незаконно покрывал руководство АО «Орловская хлебная база №36». Покровительство полицейского позволило им продать зерно, которое базе передали на хранение, и выручить 60 млн рублей.

ИА «Орелград»