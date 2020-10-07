Под Орлом разбился мотоциклист без прав

Его госпитализировали.

Вчера, 6 октября на трассе Змиевка-Глазуновка-Тросна произошло ДТП с мотоциклистом. 47-летний байкер не справился с управлением и оказался на обочине.

Авария произошла около 17.30, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Мужчина на мотоцикле Рhantom двигался со стороны поселка Змиевка в сторону Глазуновки. В районе 16 км пути он не справился с управлением, мотоцикл упал.

— В результате ДТП водитель каретой скорой помощи был доставлен в Глазуновскую ЦРБ, в последствии госпитализирован в БУЗ ООКБ г.Орла, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что водитель ездил без прав.

ИА «Орелград»