Под Орлом разбился мотоциклист без прав

7.10.2020 | 10:00 Новости, Происшествия

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Его госпитализировали.

Вчера, 6 октября на трассе Змиевка-Глазуновка-Тросна произошло ДТП с мотоциклистом. 47-летний байкер не справился с управлением и оказался на обочине.

Авария произошла около 17.30, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Мужчина на мотоцикле Рhantom двигался со стороны поселка Змиевка в сторону Глазуновки. В районе 16 км пути он не справился с управлением, мотоцикл упал.

— В результате ДТП водитель каретой скорой помощи был доставлен в Глазуновскую ЦРБ, в последствии госпитализирован в БУЗ ООКБ г.Орла, — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что водитель ездил без прав.

ИА «Орелград»

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