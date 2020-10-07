В Орле СК начал проверку строительства «Титаника»

Не исключено, что в поле зрения орловских силовиков попадут высокопоставленные должностные лица.

СКР в Орловской области взялся проверить, кто из чиновников допустил оплату невыполненных работ при строительстве корпуса областной больницы в Орле, известного в народе как «Титаник». Сообщение о начале доследственной проверки появилось на сайте ведомства.

Силовики намерены проверить действия должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик» и БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». При этом ведомство будет учитывать сведения, собранные прокуратурой и полицией.

— Следствие даст объективную уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, подписавших документы о приемке выполненных работ, которые фактически подрядчиком выполнены в полном объеме не были, — рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Как уже писал «Орелград», недавно вокруг «Титаника» разгорелся очередной скандал. Прокурор Орловской области Владислав Малкин лично выезжал на объект. По его мнению, расследование уголовных дел, возбужденных по фатам хищений при строительстве многопрофильного медицинского центра, носит длительный характер.

После этого Советский районный суд города Орла удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей гражданину Селиванову – главе компании «Союзинформ», которая была подрядчиком по строительству многопрофильного медицинского центра. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в особо крупном мошенничестве. По оценкам следствия, речь идет о хищении более чем 295 миллионов рублей, выделенных на строительство «Титаника».

Напомним, «Титаник» начали строить в 2006 годы по инициативе тогдашнего губернатора Егора Строева. При Александре Козлове недостроенный корпус облбольницы начали доделывать в рамках программы подготовки к празднованию 450-летия Орла. Подрядчиком стало ЗАО «Союзинформ», заказчиком – «Орелгосзаказчик». От правительства области курировал работы профильный замгубернатора Юрий Парахин, сегодняшний глава Орловского района. С 2014 по 2016 годы «Орелгосзаказчиком» руководил Денис Блохин.

ИА «Орелград»