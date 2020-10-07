В Орле заявили о резком снижении безработицы

Количество безработных жителей региона заметно сократилось всего за месяц.

Управление труда и занятости Орловской области обнародовало оперативные данные о ситуации на рынке труда. В ведомстве отметили, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, она остается достаточно напряженной. Однако уровень безработицы, росший весной стремительными темпами, продолжает снижаться.

По данным управления, если по состоянию на 24 августа 2020 года в Орловской области насчитывалось 13 212 безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости, то по состоянию на 5 октября их осталось 12 085. То есть, тенденция сокращения уровня безработицы, начавшаяся во второй половины августа, пока сохраняется.

Возможно, свою роль сыграло то, что с 1 октября были отменены многие дополнительные социальные выплаты, которые вводились правительством РФ несколько месяцев назад. Они были призваны поддержать граждан, потерявших работу. Последний раз действие этих выплат продлили на сентябрь.

Теперь же многие остались без такой поддержки, и они вынуждены искать работу. Впрочем, это и неплохая мотивация. Сообщается, что в регионе с 1 октября, то есть с момента прекращения выплаты безработным социальной поддержки в период пандемии, нашли работу уже 166 человек. В целом в текущем году при содействии службы занятости было трудоустроено более 4 тысяч граждан, из них почти 800 – в сентябре.

ИА «Орелград»