Дольщики дома №11 по Раздольной получили ключи от квартир

Орловцы, купившие квартиры в этом доме, ждали новоселья 7 лет.

Дольщикам дома №11 по улице Раздольной в Орле вручили ключи от квартир. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Строительство дома началось еще в 2013 году. 56 семей ждали новоселья почти 7 лет.

Напомним, первого застройщика этого дома — ООО «МодульИнвестСтрой» — в октябре 2016 года признали банкротом. Он остался должен более 74 млн рублей до договорам долевого участия.

— В апреле 2019 года объект незавершенного строительства в результате проведенных торгов приобретен новым застройщиком ООО «РП-Строй» с передачей обязательств перед участниками долевого строительства. С июня 2019 года строительство дома было возобновлено. 9 сентября 2020 года выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а 11 сентября он был исключен из ЕРПО, — сказано в сообщении пресс-службы.

На сегодня в Орловской области остается 12 «проблемных» домов. В общей сложности застройщики должны 718 орловцам более 1 млрд рублей.

ИА «Орелград»