Еще у 98 орловцев подтвердился COVID-19, один умер

Общее число случаев достигло 9224

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 9224, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился у 98 человек.

Также за день скончался один пациент с COVID-19, общее число жертв выросло до 135. Количество победивших вирус достигло 7353 (+40 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 1 260 112. За сутки диагноз подтвердился у 11 493 человек, из которых 2954 переносят болезнь без симптомов. Число выздоровевших превысило 1 млн и достигло 1 002 329. Количество жертв с начала пандемии — 22 056.

ИА «Орелград»