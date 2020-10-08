Курскую землянику в Орловской области признали угрозой

Завозить это растение в регион можно только при наличии спецдокументов.

Правонарушение в сфере карантина растений было выявлено в райцентре Змиевка Свердловского района. Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, на рынке этого поселка инспектор ведомства зафиксировал факт продажи рассады садовой земляники. При проверке документов выяснилось, что это растение представляет собой угрозу для сельского хозяйства Орловщины.

В ТУ Россельхознадора уточнили, что садовой земляникой торговал некий гражданин РФ, физлицо, который привез ее из Золотухинского района Курской области. На момент проверки в продаже находилось около 250 кустиков, карантинного сертификата на которые у продавца не нашлось.

«В Курской области наложен карантин по такому опасному карантинному вредителю, как золотистая картофельная нематода, — пояснили в ведомстве. — Вывоз подкарантинной продукции с данной территории должен осуществляться на основании карантинного сертификата, которого у владельца груза не оказалось».

С точки зрения закона подобные действия «создают угрозу распространения на территории Орловской области золотистой картофельной нематоды, а также карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации». В качестве примера опасных вредителей, которые могут попасть из Курска в Орел, специалисты привели фитофторозную корневую гниль земляники и малины.

«Во избежание заноса и распространения карантинных объектов на своем приусадебном участке специалисты управления Россельхознадзора рекомендуют орловцам приобретать здоровый посадочный материал только в местах санкционированной торговли и при наличии у продавцов документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции», — заключили в ведомстве.

Что касается торговца, то он был оштрафован за нарушение норм Федерального закона «О карантине растений».

ИА «Орелград»