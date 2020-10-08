Орловской торговле спрогнозировали рост на миллиарды

Сфера оптовой и розничной торговли получит десятки миллиардов рублей.

Потребительский рынок товаров и услуг Орловской области в ближайшие три года ожидает экономический рывок. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с параметрами прогноза социально-экономического развития. Как уже писал «Орелград», этот документ утвердило правительство Орловской области. Прогноз используется, в том числе, при верстке бюджета региона на плановый трехлетний период.

Согласно ему, торговцы в ближайшие годы будут жить совсем неплохо. Даже по итогам работы за «коронавирусный» 2020 год правительство прогнозирует рост оборота на 2,2 процента по отношению к предыдущему году. Так, оборот только розничной торговли в 2020 году прогнозируется в объеме 142,2 миллиарда рублей. В 2021-м, по мнению чиновников, он достигнет 152 миллиардов рублей, в 2022-м – 162,6 миллиарда, в 2023 году – 173,8 миллиарда рублей.

«Значительную часть потребительского рынка составляют платные услуги, оказываемые населению Орловской области, — говорится в правительственном документе. — Сфера услуг в регионе ориентирована на повышение жизненного уровня и совершенствование сервисного обслуживания населения».

По оценке чиновников, в 2020 году объем оказываемых населению Орловской области услуг составит 33,8 миллиарда рублей, в 2021 году прогнозируется прирост на уровне 5,8 процента в фактических ценах. В 2022-м объем платных услуг превысит 38,3 миллиарда, а в 2023 году составит почти 41,2 миллиарда рублей. Сфере общественного питания, занимающей наименьшую долю на потребительском рынке, особого рывка аналитики не предрекают. По их подсчетам, текущий год общепит завершит с минусом в 7,2 процента по отношению к 2019 году, а в последующие годы оборот будет прирастать примерно на 4 процента ежегодно и в 2023 году достигнет отметки в 4,8 миллиарда рублей.

Добавим, что в настоящий момент отрасль в регионе представлена 964 объектами стационарной торговли, специализирующимися на продаже продуктов питания, 2458 магазинами по продаже непродовольственных товаров, 1227 магазинами со смешанным ассортиментом, 106 торговыми комплексами и центрами, 916 киосками и павильонами, 1270 предприятиями общественного питания и 68 ярмарками.

ИА «Орелград»