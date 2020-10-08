Почти 40% домов в Орле уже отапливают

Теплоноситель в жилые дома начали подавать накануне.

К 8 октября тепло пришло почти в 40% орловских многоэтажек. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города. Все детские сады и учреждения здравоохранения уже отапливаются. Холодные батареи остаются в двух школах.

В мэрии уточнили, что тепла пока нет в школах №10 и №26. В первой школе — проблемы с подачей электроснабжения, а вторую не могут начать отапливать из-за порыва на транзитной теплосети в доме. К вечеру четверга в этих учебных заведениях все-таки планируют устранить неполадки и дать тепло.

— Теплоноситель в многоквартирные дома начал поступать накануне. Уже сейчас его получили 734 из 1 907 зданий жилого фонда (39%). Работы продолжаются, — рассказали в мэрии.

Орловцам по-прежнему напоминают, что ответственность за доведение отопления в жилые помещения лежит на управляющих компаниях. Также по вопросам отопления можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла: (4862) 43-22-12.

ИА «Орелград»