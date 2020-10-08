Под Орлом осудили мужчину, до смерти забившего приятеля

8.10.2020 | 9:36 Новости, Происшествия

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Заодно ему припомнили кражу девятилетней давности.

Во Мценске вынесли приговор местному жителю, который этой зимой до смерти забил своего знакомого. Кроме того, мужчину осудили за кражу телефона, которая произошла 9 лет назад.

Убийство амчанин совершил в январе этого года. Во время застолья со спиртным он набросился на одного из собутыльников. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, мужчина избил свою жертву руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Кроме того, следствие установило, что убийца причастен к краже. В ноябре 2011 года амчанин похитил чей-то телефон в отделении «Сбера». Владелец гаджета забыл его на банкомате.

В итоге за кражу и убийство суд приговорил преступника к 9 годам 2 месяцам исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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