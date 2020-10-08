Под Орлом осудили мужчину, до смерти забившего приятеля

Заодно ему припомнили кражу девятилетней давности.

Во Мценске вынесли приговор местному жителю, который этой зимой до смерти забил своего знакомого. Кроме того, мужчину осудили за кражу телефона, которая произошла 9 лет назад.

Убийство амчанин совершил в январе этого года. Во время застолья со спиртным он набросился на одного из собутыльников. Как рассказали в пресс-службе облпрокуратуры, мужчина избил свою жертву руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Кроме того, следствие установило, что убийца причастен к краже. В ноябре 2011 года амчанин похитил чей-то телефон в отделении «Сбера». Владелец гаджета забыл его на банкомате.

В итоге за кражу и убийство суд приговорил преступника к 9 годам 2 месяцам исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»