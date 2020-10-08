В Орле вырос разрыв между смертностью и рождаемостью

Кривая смертности резко пошла вверх, а рождаемости – вниз.

Разнонаправленные тенденции в демографии региона подметили сотрудники Орелстата. Как следует из очередного оперативного отчета этого ведомства, в Орловской области разрыв между смертностью и рождаемостью значительно увеличился. Сообщается, что в январе-августе 2020 года в регионе появились на свет 3847 детей, тогда как ровно год назад родившихся было 4068. Таким образом, уровень рождаемости в регионе по отношению к аналогичному периоду 2019 года сократился на 221 младенца.

Увы, обратная тенденция наблюдается с уровнем смертности. Он по сравнению с предыдущим годом заметно вырос. Так, в отчетном периоде 2020-го в Орловской области по разным причинам скончались 7946 человек. Годом ранее показатель составлял 7646 человек, то есть уровень смертности вырос ровно на 300 человек. Тем самым разрыв между смертностью и рождаемостью увеличился фактически на полтысячи граждан: с 3578 человек в 2019 году до 4099 человек — в текущем.

В расчете на каждую 1000 жителей региона уровень рождаемости по сравнению с прошлым годом снизился на 4,8 процента, а уровень смертности увеличился на 4,5 процента. Отрадным фактом, пожалуй, является только снижение уровня младенческой смертности. Год назад в январе-августе в Орловской области умерли 27 детей в возрасте до 1 года, а в отчетном периоде 2020-го умерло 20 таких детей.

ИА «Орелград»