Бывшего гаишника отдали под суд за взятку в 30 тысяч рублей

9.10.2020 | 11:29 Новости, Происшествия

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Инспектор получил взятку через посредника

Следственный комитет передал в суд уголовное дело бывшего инспектора ГИБДД в Свердловском районе Владимира Фарафонова. Старшего лейтенанта обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, полицейский 3 июня получил через посредника 30 тысяч рублей. Взамен он должен был закрыть дело против водителя, который сбил пешехода.

Преступление было раскрыто при участии сотрудников УМВД по Орловской области. «По результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказала пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»

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