«Мусорная» программа заработает под Орлом с Нового года

Власти Мценска намерены решить проблему сбора и утилизации отходов.

Администрация Мценска утвердила муниципальную программу «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города». Она начнет действовать с 1 января 2021 года, а ее завершение намечено на 2023 год. Объем финансирования составит чуть менее 4 миллионов рублей, причем все средства поступят из городской казны.

В рамках программы планируется отремонтировать 30 площадок накопления коммунальных твердых отходов и создать еще 15 таких площадок. Также запланировано проведение шести экологических акций – вероятно, речь идет о двух общегородских субботниках в год. В паспорте программы ее разработчики признают, что проблема сбора и вывоза мусора в Мценске является одной из самых актуальных.

Сейчас на территории Мценска имеется 69 контейнерных площадок, из них только 40 обладают полным ограждением. Три площадки ограждены частично, а 26 вообще не имеют ограждения. Власти признают, что часть площадок не соответствует современным законодательным требованиям, что «приводит к попаданию бытовых отходов на почву, их разносу ветром и требует регулярной санитарной уборки».

В 2020 году в Мценске за счет казны планировалось создать шесть новых контейнерных площадок. Но бюджетных денег хватило на оборудование лишь двух. Кроме того, из-за ограниченности казенных средств в городе в этом году было отремонтировано 8 площадок при плане 10.

«Для организации накопления отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства на территории города Мценска необходимо создать новых 15 мест накопления твердых коммунальных отходов с размещением на них 45 контейнеров объемом 0,75 кубометра», — к такому выводы пришли в администрации райцентра.

Впрочем, в программе отмечено, что ее параметры, в частности финансовые, могут меняться в зависимости от экономической ситуации.

ИА «Орелград»