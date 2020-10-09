Неизвестный попытался задержать активистов в парке Победы

На место приехала полиция

Неизвестный человек в форме охранника 9 октября попытался задержать активистов в парке Победы в Орле. Об этом рассказал один из участников инцидента Сергей Михайлов.

По его словам, активисты вместе с журналистами прошли через ворота для видеосъемки. На обратном пути «якобы сотрудник ЧОПа» в черной форме закрыл перед ними створки. Он заявил, что вызовет полицию, обвинив общественников в незаконном проникновении на объект.

На место приехали сотрудники полиции. Активисты намерены написать встречное заявление о лишении свободы передвижения. Михайлов указал, что «сотрудник ЧОПа» не имел ни бейджика, ни других опознавательных знаков.

Одна из «задержанных» указала, что перед воротами не было никаких уведомлений о запрете прохода, а по парку прогуливались и другие люди, однако к ним у человека в черном претензий не возникло.

Напомним, контракт на благоустройство парка Победы в Орле выиграла фирма «Триумф», любимая компания властей при губернаторе Андрее Клычкове. Активисты указывают, что работы в парке Победы не согласованы с горсоветом и поэтому незаконны. Кроме того, работы начались раньше 5 октября, дня подписания контракта.

7 октября в парке Победы произошел пожар. Активисты указали, что он очевидно выгоден сторонникам благоустройства – «плитку будет легче класть».

ИА «Орелград»