Новогодние арт-объекты Орла ожидает ревизия

Мэрия областной столицы готова оплатить проверку

Администрация города Орла объявила тендер на оказание услуг по ревизии арт-объектов. Цена контракта установлена в сумме 148 тысяч рублей. Оплата будет произведена за счет муниципального бюджета. Ревизия должна пройти по месту хранения арт-объектов, а именно на территории МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», МУП «Ритуально-обрядовых услуг», в городском парке культуры и отдыха и МУП «Зеленстрой».

«Услуги оказываются в соответствии с экологическими, санитарно- эпидемиологическими, противопожарными требованиями, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, — отмечено в конкурсной документации. — Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП».

Из документов также следует, что целью ревизии является выявление дефектов с составлением дефектной ведомости и сметы на проведение ремонтных работ арт-объектов для приведения их в надлежащее техническое состояние. Всего планируется проверить 11 объектов, в том числе исключительно новогодние.

Так, ревизии подлежат гирлянда на дубе и гирлянды от дуба к домикам «Шале», световые фонтаны «Мак», «Астра» и «Трилистник», световая фигура «Шар 6-метровый», световые шары (250 штук на 25 деревьях), 16 световых елочек, световые фигуры «Олень», «Лось», «Медведь» и «Подарок», объемная декоративная композиция «Елочная игрушка» и другое.

ИА «Орелград»