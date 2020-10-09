Орловцев пригласили на уроки предпринимательства

В регионе стартует бесплатная программа «Фабрика-Старт»

24 октября 2020 года в Орловской области стартует бесплатная образовательная программа для начинающих предпринимателей «Фабрика-Старт». Образовательный курс даёт реальную возможность в освоении новых компетенций и закреплении их на практике, представляет собой прямой диалог с ведущими бизнес-лидерами страны, экспертами в различных профессиональных областях.

Обучение включает в себя лекции, домашние задания и практическую работу над реальным проектом с наставником из числа российских предпринимателей с оборотом от 1000000 рублей. Программа аккредитована Министерством экономического развития Российской Федерации, реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Орловской области.

По результатам обучения состоится инвестиционная сессия, где выпускники презентуют свои идеи перед экспертной комиссией и смогут побороться за ценные призы общей стоимостью до 100 000 рублей. Регистрацию можно пройти по ссылке. По всем вопросам звоните в Центр оказания услуг «Мой бизнес» по телефону: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»