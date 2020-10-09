Орловскую чиновницу отдали под суд за гибель ребенка на качелях

9.10.2020 | 13:12 Важное, Новости, Происшествия

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Замглавы администрации Хотынецкого района обвиняют в халатности

Следственный комитет в Орловской области передал в суд уголовное дело замглавы администрации Хотынецкого района. Чиновницу обвиняют в халатности, из-за которой на качелях погиб ребенок.

По версии следствия, обвиняемая приняла качели на детской площадке в парке «Юность». Аттракцион предназначался для детей, передвигающихся на инвалидных колясках. При этом качели не соответствовали требованиям, а чиновница не убедилась, что они безопасны.

В итоге 4 января 2020 года 12-летний ребенок, качаясь на качелях, упал и разбил голову. Травма оказалась смертельной – мальчик умер на месте происшествия. Другой ребенок получил тяжелую травму, соскользнув в широкий проем, уточнила прокуратура Орловской области.

Дело чиновницы рассмотрит Хотынецкий райсуд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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