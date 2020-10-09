В Мценске обнаружили «забытое» кладбище

Аудиторы КСП оценили работы по содержанию городских погостов.

Контрольно-счетная палата города Мценска отчиталась перед горсоветом народных депутатов о результатах проверки расходования бюджетных средств, выделенных в прошлом году на содержание мест захоронений. Деньги были перечислены в рамках муниципальной программы.

Изначально на ее реализацию было запланировано почти 2 миллиона рублей, но затем программу урезали, сократив объем финансирования до 846 тысяч. Из них около 587 тысяч рублей были потрачены непосредственно на содержание кладбищ, а остальное — на газ для «Вечного огня».

В ходе проверки всплыли довольно любопытные факты. Федеральным законодательством установлено, что общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления. На территории Мценска имеется три кладбища: на улицах Семашко, Болховской и Орловской. Однако последнее, как следует из отчета КСП, не является объектом муниципальной собственности города и не числится в соответствующем реестре. Это является нарушением положений сразу двух федеральных законов. В связи с этим управлению по муниципальному имуществу было рекомендовано «обеспечить постановку на учет в состав казны муниципального образования город Мценск кладбища по улице Орловской».

В КСП также считают, что расходы за счет средств местного бюджета на содержание данного кладбища были произведены с нарушением бюджетного законодательства. Причем подсчитать сумму неправомерно израсходованных средств «не представляется возможным, так как раздельный учет выполненных работ по кладбищу улице Орловской не велся».

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения и недостатки. Например, в отчете КСП указано, что определить фактический объем вывезенного мусора с кладбищ на Семашко и Орловской тоже «не представляется возможным, так как в актах выполненных работ объем мусора не разделялся по этим кладбищам».

Интересно, что программой было запланировано провести в 2019 году благоустройство одного кладбища, но деньги на это не были запланированы. Таким образом, делают вывод аудиторы, при планировании муниципальной программы заведомо ставился целевой индикатор, который нельзя было выполнить.

Проверили аудиторы и средства, выделенные на очистку кладбищ от снега, выкашивание травы и стрижку кустарников. Оказалось, что сравнить акты выполненных работ с техническим заданием попросту невозможно, так как «не указаны единицы измерения выполненных работ». Отметили аудиторы и то, что оплата за благоустройство кладбищ и поставки газа была произведена в полном объеме, но с нарушением сроков.

Мценский горсовет народных депутатов уже принял данную информацию к сведению.

ИА «Орелград»