В Орле развитию перевозок помешали политики и пенсионеры

Рост числа пенсионеров и низкая зарплата «убивают» сферу перевозок.

Проблемы транспортной отрасли были озвучены в ходе отчетно-выборной конференции областной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Краткий отчет о мероприятии представила областная Федерация профсоюзов. С основным докладом выступила и.о. председателя этого профсоюза Светлана Абрамова, а дополнили ее другие выступающие.

В целом было отмечено, что отрасль находится в крайне тяжелом положении. По мнению выступающих, автомобильный транспорт постепенно переходит в сектор малого и среднего бизнеса, все активнее этим направлением занимаются индивидуальные предприниматели. При этом ситуация развивается разнонаправлено.

Например, объемы перевозок грузов ежегодно растут, но показатели работы в сфере пассажирских перевозок снижаются. Профсоюзы связывают это с несколькими факторами. Прежде всего, они указали на рост количества пенсионеров. Население Орловской области постепенно «стареет», доля граждан пенсионного возраста растет.

Уже сейчас в регионе проживает около 268 тысяч пенсионеров, а граждан трудоспособного возраста насчитывается около 203 тысяч. Профсоюзы напоминают, что практически все пожилые люди имеют льготу на проезд. Для перевозчиков это означает потерю потенциального дохода. Бюджетное субсидирование кардинально проблему не решает.

«Объективно нельзя отрицать тот факт, что предоставление льгот негативно отражается на финансовом состоянии транспортной системы, — следует из сообщения Федерации профсоюзов Орловской области. — При этом в последние годы наблюдается рост текучести кадров, в основном, водителей и кондукторов. Работников не устраивает уровень зарплаты».

Было отмечено, что в сфере пассажирских перевозок, в отличие от грузовых перевозок, средняя зарплата едва превышает 16 тысяч рублей в месяц. Вину за это профсоюзы возложили на «политику, которая проводится в отношении городского пассажирского транспорта: финансирование по остаточному принципу».

ИА «Орелград»