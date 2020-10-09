В Орловской области заявили о буме инвестиций

Объем вложений в экономику региона вырос почти на треть.

Состояние инвестиционной сферы отражено в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области, который был опубликован на официальном портале правительства региона. Судя по приведенным данным, Орловщина в период пандемии новой коронавирусной инфекции пережила настоящий бум инвестиций.

Сообщается, что на развитие экономики и социальной сферы области за январь-июнь 2020 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 25,376 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал. Этот показатель в действующих ценах превышает прошлогодний на 29,5 процента, а в сопоставимых ценах – на 18,9 процента.

В бюллетене также отмечено, что объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-август 2020 года составил 18,952 миллиарда рублей. В данном случае прошлогодний уровень в действующих ценах превышен на 48,9 процента, а в сопоставимых – на 39,3 процента. Аналитики подсчитали, что за 8 месяцев текущего года в Орловской области было введено в эксплуатацию 167,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 25 процентов превышает уровень января-августа 2019 года.

ИА «Орелград»