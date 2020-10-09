Жителям Орла выставили счет на полмиллиарда рублей

Имущественных налогов горожане должны заплатить больше, чем год назад.

Как уже писал «Орелград», налоговики начали массовую рассылку уведомлений об уплате имущественных налогов за 2019 год. В управлении ФНС России по Орловской области назвали ожидаемые поступления. Так, только жителям областного центра «выставят счет» более чем на 500 миллионов рублей. Причем по сравнению с 2019 годом общая сумма начислений выросла на 42 миллиона рублей, или на 9,2 процента.

«Лидером по начислениям стал транспортный налог, — уточнили в областной налоговой службе. — Орловцы должны будут оплатить порядка 340 миллионов рублей за транспортные средства, а также 95 миллионов рублей налога на имущество и 63 миллиона рублей земельного налога».

В свою очередь инспекция ФНС России по городу Орлу уже напомнила жителям областной столицы о том, что оплатить имущественные налоги за 2019 год необходимо не позднее 1 декабря 2020 года. Кстати, сделать это можно с помощью единого налогового платежа. Он не только упрощает процедуру, но и исключает вероятность ошибки при оплате.

«Деньги зачисляются на специальный счет, а затем списываются налоговой инспекцией самостоятельно в счет предстоящих платежей, — пояснили в УФНС. — Перечислить денежные средства можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», а также с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Напомним, что налоговые уведомления направляются как обычной почтой, так и в электронном виде. В последнем случае орловцы смогут найти их в своих личных кабинетах на сайте ФНС.

ИА «Орелград»