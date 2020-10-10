Приставы организовали дежурство в орловском МФЦ

10.10.2020 | 17:00 Новости, Общество

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Сотрудник ведомства дежурит каждый четверг на первом этаже здания.

Как уточнили в пресс-службе управления ФССП России по Орловской области, дежурство организовано в целях дополнительного приема граждан. Он проводится в здании Многофункционального центра оказания государственных услуг, расположенном в Орле. Сотрудник регионального управления дежурит на первом этаже каждый четверг с 13 до 18 часов.

«В это время все желающие могут обратиться по вопросам исполнения судебных решений и актов иных органов, а также оказания гражданам юридической помощи по указанным вопросам, — пояснили в пресс-службе УФССП. — При обращении на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или доверенность, подтверждающую право на предоставление интересов стороны исполнительного производства».

Кроме того, и на это приставы обращают особое внимание, необходимо соблюдать санитарные меры безопасности. В частности, к приему допустят только граждан в масках и перчатках. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 никуда не исчезла, поэтому использование средств индивидуальной защиты остается обязательным требованием.

Судебные приставы также напомнили орловцам, что на личный прием к сотрудникам этого ведомства можно записать с помощью электронных сервисов «Запись на прием», «Интернет-приемная» и «Личный кабинет исполнительного производства». Они работают на официальном сайте областной службы судебных приставов.

ИА «Орелград»

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