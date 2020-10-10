В Ливнах нашли способ обезопасить дороги

Улицы оснастят дополнительными фонарями, а горожан просветят буклетами.

Власти райцентра Ливны утвердили муниципальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на территории города, рассчитанную на 2021-2023 годы. Ее исполнителями станут городские управления ЖКХ и муниципального имущества, а также отдел ГИБДД МО МВД России «Ливенский». Прогнозируемая стоимость выполнения мероприятий программы составляет 48,15 миллиона рублей, причем все эти средства планируется выделить из местного бюджета.

Этих денег должно хватить на выпуск 36 информационных материалов по теме обеспечения безопасности дорожного движения и увеличение линий уличного освещения дорожной сети города на 1,2 км. Разработчики программы в преамбуле отмечают, что проблема в последние годы приобрела особую остроту в связи с «несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении».

Другой причиной названа крайне низкая дисциплина участников дорожного движения. Все это приводит к высокому уровню смертности и травматизма в результате ДТП. Так, согласно приведенным данным, за последнее десятилетие в Ливнах количество личного автотранспорта возросло на 10 процентов. При этом, согласно подсчетам, общая нагрузка на уличную сеть возросла почти на 40 процентов.

«Ежемесячно в городе Ливны совершается в среднем около 70 ДТП, в которых число пострадавших различной степени тяжести составляет в среднем 6 человек, — говорится в паспорте программы. — В среднем на каждую 1000 транспортных средств приходится 5 ДТП. Число пострадавших на каждые 10 тысяч жителей составляет 9 человек. В расчете на каждую 1000 километров улично-дорожной сети приходится 48 происшествий».

Среди причин ДТП на дорогах города местная администрация назвала и недостаточную освещенность улично-дорожной сети. Власти надеются, что реализация новой программы и дополнительное освещение улиц помогут в решении этой проблемы.

ИА «Орелград»