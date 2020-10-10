В Ливнах отчитались о борьбе с трафаретчиками

10.10.2020 | 11:49 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Вопрос об уличной несанкционированной рекламе рассмотрели в мэрии.

Как сообщили в администрации райцентра Ливны, на прошедшем оперативном совещании была затронута довольно острая проблема, которая хоть и находится на виду, но остается как бы в тени. В Ливнах, как и во многих других городах, некие «трафаретчики» оставляют на улицах, в основном на фасадах зданий, рекламные надписи. Иногда эти тексты рекламируют какие-то торговые точки или заведения, в том числе интернет-магазины, но есть и реклама пострашнее.

— Это явление имеет две стороны и обе они негативные, — говорит глава городского управления культуры, молодежной политики и спорта Максим Анисимов. — Во-первых, трафаретчики откровенно уродуют фасады домов. Во-вторых, львиная доля надписей – это реклама ресурсов, промышляющих продажей наркотиков и психоактивных веществ. Хоть напрямую надписи об этом не сообщают, они способны втянуть детей как в употребление, так и в распространение таких веществ.

В качестве яркой иллюстрации серьезности ситуации были приведены статистические данные полиции. Так, за 9 месяцев 2020 года, по информации МО МВД России «Ливенский», было зафиксировано 50 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2019 году за тот же период времени их было выявлено 43. Сообщается, что 33 из 50 вскрытых преступлений относятся к категориям тяжких и особо тяжких. На данный момент в суд направлено 25 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков, причем в шести из них фигурируют организованные преступные группы.

Максим Анисимов добавил, что «рекламные» надписи можно увидеть во всех районах города. В связи с этим мэрия рекомендовала управляющим компаниям города «в ближайшее время организовать удаление несанкционированных надписей, размещенных на фасадах и фундаментах многоквартирных домов, остановочных павильонах, ограждениях и других объектах». Индивидуальным предпринимателям и владельцам торговых точек и предприятий общественного питания рекомендовано «организовать осмотр фасадов занимаемых зданий и удаление такого рода надписей в случае их обнаружения».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования