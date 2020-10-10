Жители орловской деревни пожаловались на отсутствие света и тепла

Более 100 жителей деревни Ледно обеспокоены своим ближайшим будущим.

Ситуацией с отключением электроэнергии в деревне Ледно Урицкого района заинтересовались орловские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Как пояснили в этой организации, уже несколько недель местные жители рассылают жалобы. С их слов, отключение электроэнергии стало для них настоящим испытанием на прочность.

«Несколько недель назад в исполком ОНФ поступило обращение жителей деревни Ледно об отключении электроэнергии, — пояснил сопредседатель ОНФ в Орловской области Игорь Дробязгин. — В обращении граждане рассказали, что отключение электроэнергии происходит днем на неопределенный срок. Из-за этого в домах местных жителей перестают работать все электроприборы».

Однако проблема заключается не только в этом. Сельчан крайне тревожит вопрос с отоплением их домов. Дело в том, что работа большей части отопительных котлов «напрямую связана с подачей электроэнергии, так как блок управления подключен к электрической сети». То есть, когда в домах нет света, то нет и тепла. Зима, между тем, не за горами. Даже в Орле уже стартовал отопительный сезон.

«Сейчас температура воздуха с каждым днем становится меньше, – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. — Поэтому жители деревни Ледно, где все дома частные, вынуждены переходить на круглосуточное отопление своего жилья. Работа котлов отопления связана с подачей электричества. В связи с этим мы призываем власть взять вопрос с подачей электроэнергии на контроль и решить проблему с ее отключением на долгое время. Профилактические работы на линиях электропередач проводить нужно, но делать нужно это не в урон жителям».

ИА «Орелград»