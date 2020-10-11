Детский омбудсмен узнал о будущем юных арестантов орловского СИЗО

Домогатский навестил с «инспекцией» подростков за решеткой.

Об итогах рабочего визита детского омбудсмена в СИЗО-1 города Орла кратко отчиталась пресс-служба регионального управления ФСИН. Напомним, Константин Домогатский работает в должности уполномоченного по правам ребенка чуть больше месяца, сменив Владимира Полякова. Его кандидатура на этот пост была согласована депутатами Орловского облсовета.

Рабочий визит в следственный изолятор детский омбудсмен начал со встречи с начальником этого учреждения Юрием Афанасьевым. Последний рассказал о деятельности СИЗО, особое внимание уделив работе с несовершеннолетними. В УФСИН пояснили, что в случае с такими арестантами речь идет не только об отбывании наказания, но и об их воспитании, обучении и всестороннем развитии.

«В рамках совещания были обсуждены направления организации воспитательного и образовательного процесса, социально-бытового устройства несовершеннолетних, их психолого-педагогической реабилитации и морально-нравственном развитие личности», — уточнили в управлении ФСИН.

Уполномоченный по правам ребенка проверил режимный корпус, в котором в настоящий момент содержатся четверо несовершеннолетних правонарушителей. Омбудсмен побеседовал с каждым из них, поинтересовавшись у арестантов, в том числе, их планами на будущее. Какие именно планы озвучили малолетние преступники, не сообщается.

Кроме того, детский омбудсмен посетил учебный класс, комнату воспитательной работы, жилую камеру и прогулочные дворики. В управлении ФСИН добавили, что по итогам визита «были выработаны решения по конструктивному взаимодействию по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также запланирован ряд совместных мероприятий».

ИА «Орелград»