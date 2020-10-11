Орловец наказал рублем покалечившую его автоледи

Суд обязал виновницу ДТП возместить потерпевшему моральный вред.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению местного жителя к автоледи о взыскании морального вреда. Заявитель указал, что пострадал в результате ДТП. Он переходил дорогу по «зебре», не оснащенной светофором, когда его сбил автомобиль ВАЗ-21093. За рулем «девятки» находилась молодая женщина.

Пешеход был доставлен в Плещеевскую ЦРБ, где находился на стационарном лечении. Затем его выписали и перевели на амбулаторное лечение, однако, как заявил истец, вести активный образ жизни он уже не мог. За свои физические и нравственные страдания он потребовал компенсацию морального вреда, которую оценил в 120 тысяч рублей.

Однако автоледи исковые требования не признала, а запрошенную сумму морального вреда назвала завышенной. Она просила суд учесть то, что на иждивении у нее находятся двое несовершеннолетних детей и что сама она нигде не работает. Кроме того, ответчица рассказала, что уже частично возместила причиненный вред, заплатив потерпевшему 5000 рублей.

Изучив доводы сторон, суд удовлетворил исковые требования частично. Он постановил взыскать с автоледи в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, ей предстоит оплатить судебные издержки по делу.

ИА «Орелград»