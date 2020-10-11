Стало известно, когда и где в Орле откроют елочные базары

Торговать новогодними елками разрешат в течение двух недель.

Администрация Орла издала постановление о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Документ подписал исполняющий обязанности главы администрации Олег Минкин. Речь идет о местах под размещение елочных базаров. Желающим торговать новогодними елками и хвойным лапником придется побороться за место под солнцем.

Согласно постановлению, аукцион планируется провести 25 ноября 2020 года. Организатором станет финансово-экономическое управление администрации города Орла. Победителем признают участника, предложившего наиболее высокую цену лота. Отметим, что всего на аукцион будет выставлен 31 лот – по количеству елочных базаров, которые в этом году разрешат организовать в Орле.

Адреса размещения уже утверждены мэрией, их можно найти в конкурсной документации. Площадь каждого базара составит 16 квадратных метров. Начальная цена каждого лота установлена в размере 12 474 рубля. Работать елочные базары будут с 15 по 31 декабря включительно, если, конечно, в ситуацию не вмешается пандемия коронавируса и не будут введены новые ограничения. С победителями аукциона мэрия заключит договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

ИА «Орелград»