В Орле с владельцев дорогих иномарок потребовали миллионы

Любителям роскоши придется заплатить крупный транспортный налог.

В Орловской области владельцам дорогостоящих автомобилей предстоит заплатить более 8,4 миллиона рублей транспортного налога. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФНС России. Согласно статистике, в настоящий момент в области насчитывается 397 дорогих автомобилей, налог за которые начисляется с учетом повышающего коэффициента. Кстати, в налоговой службе подметили, что год назад в регионе налог был начислен на 280 таких машин. То есть количество дорогих авто в Орловской области на фоне пандемии значительно выросло.

Как пояснили в управлении ФНС, законодательством предусмотрено применение нескольких повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога. Они зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.

Например, коэффициент 1,1 применяется для легковых авто средней стоимостью 3-5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет. Коэффициент 2 применяется в отношении машин ценой 5-10 миллионов рублей. Транспортный налог в тройном размере платят те, кто владеет легковушками по цене от 10 миллионов рублей и выше.

В налоговой службе рассказали, что максимальный повышающий коэффициент в этом году в Орловской области применен к двум автомобилям. В двойном размере налог должны заплатить владельцы 100 машин. Коэффициент 1,1 применен по отношению к 295 легковушкам.

«Перечень легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 миллионов рублей для расчета транспортного налога ежегодно обновляется и публикуется на сайте Минпромторга России, — напомнили в региональном управлении ФНС. — Напоминаем, что срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2019 год истекает 1 декабря».

ИА «Орелград»