Горсовет еще раз рассмотрит вопрос парка Победы

Депутатам предстоит согласовать изменения, которые уже происходят.

14 октября состоится внеочередная сессия депутатов нового созыва Орловского горсовета. Избранным в сентябре депутатам предстоит согласовать изменения архитектурного облика парка Победы. Как уже писал «Орелград», ряд «изменений» по факту уже происходят.

Напомним, проект благоустройства парка Победы на согласование депутатам мэрия направила еще в августе. Согласие депутатского корпуса на любые перемены здесь требуются потому, что парк находится в рекреационной зоне. Проектировщик предложил создать в парке Победы детские и спортивные площадки, сеть велосипедных и беговых дорожек, зону для проведения культурно массовых мероприятий со сценой, зону общепита и т.п. Депутатам предыдущего созыва проект не приглянулся, в том числе и потому, что в концепции его обновления никак не отражена суть названия парка. Многие говорили о том, что его следует делать в более патриотическом ключе. Проект отправили на доработку.

Тем не менее, не дожидаясь окончательного согласования от горсовета, мэрия Орла провела торги на поиск подрядчика, который займется благоустройством парка. Контракт чиновники заключили с «Триумфом» — любимым подрядчиком властей при губернаторе Андрее Клычкове.

При этом работы в парке начались раньше 5 октября, дня подписания контракта. 7 октября на одной из аллей произошел пожар. Общественники посчитали, что он очевидно выгоден сторонникам благоустройства – «плитку будет легче класть».

На фоне этого скандала мэрия собрала представителей ветеранских организаций и рассказала, что они «единогласно высказались за благоустройство».

И вот в среду, 14 октября первым вопросом повестки дня на внеочередной сессии горсовета станет одобрение изменения архитектурного облика объекта парк Победы и прилегающей к нему территории. Очевидно, от депутатов ждут, что они своим решением узаконят происходящее в парке. Напомним, большинство голосов в новом составе городского парламента получила «Единая Россия»

— Горсовет отклонил представленный эскиз проекта преобразований в Парке Победы. Потом на непонятных основаниях разыграли контракт на фундаментальные работы в парке. Потом огородили парк и две недели несмотря на протесты граждан по сути уничтожают почву и деревья в парке. А теперь, 14 октября, Новиков собирает внеочередную сессию, чтобы узаконить то, что творит «Триумф» в Парке Победы. Что подтверждает то, что до сессии горсовета и торги, и работы — ведутся с нарушением закона. А теперь, добрый совет субподрядчикам: если вы участвуете в этом беззаконии и вредительстве даже в качестве субподрядчика, — выходите из проекта пока не поздно, — прокомментировали происходящее в общественном движении «Граждане Орла».

Завтра, 13 октября в преддверие сессии состоится заседание профильного комитета горсовета, на котором депутаты обсудят проект решения. «Орелград» следит за развитием событий.

ИА «Орелград»