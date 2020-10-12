Клычков проигнорировал день рождения Путина

В Сети посчитали глав регионов, которые не поздравили президента страны публично.

Telegram-канал «Иполитика» посчитал, сколько глав российских регионов публично поздравили с днем рождения президента Владимира Путина. Напомним, 7 октября главе государства исполнилось 68 лет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков оказался в числе тех, кто по каким-то соображениям не написал в этот день пожеланий президенту в соцсетях.

Как пишет «Иполитика», результаты анализа личных аккаунтов российских губернаторов «удивили». Выяснилось, что большинство губернаторов (43), проигнорировали день рождения Путина. «Только 30 региональных глав публично поздравили своего непосредственного руководителя в социальных сетях», — сообщает Telegram-канал. Клычков оказался среди тех 43 губернаторов, что не захотели писать слова поздравлений у себя на страницах.

— И ведь вряд ли забыли о дате те, кто не поздравил. Возможно, не захотели, чтобы их страница стала площадкой для агрегации негатива от граждан в сторону Президента? Если так, то этот небольшой анализ — отличная лакмусовая бумажка реального состояния рейтинга главы государства в регионах, — размышляет «Иполитика».

ИА «Орелград»